Мубариз Мансимов подал жалобу на экс-министра внутренних дел Турции

Отметим, что недавно Мехмет Агар заявил, что Мубариз Мансимов несколько раз навещал в США лидера FETO Фетхуллаха Гюлена.

Турецкий бизнесмен азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов подал в Стамбульскую прокуратуру жалобу на бывшего министра внутренних дел Турции Мехмета Агара. Причиной жалобы стали высказывания турецкого экс-министра о Мубаризе Мансимове на страницах СМИ.

«Он регулярно ездил к Гюлену. Лично я знаю о 10 подобных визитах. Один раз он ездил со мной. О моих визитах государство было в курсе», - сказал тогда экс-глава МВД.

В своей жалобе Мубариз Мансимов отмечает, что это заявление Мехмета Агара нарушает его право на справедливый суд и является попыткой вмешательства в процесс.

Мансимов указывает, что несмотря на то, что провел под арестом около года, в суде доказано, что он не является членом FETO.

Напомним, Мубариз Мансимов был арестован по обвинению в связях с террористической организацией FETÖ. Он был приговорен к пяти годам условно и освобожден под судебный контроль.