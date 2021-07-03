За последние пять дней количество больных коронавирусом в тяжелой форме в Израиле увеличилось на 16 человек. При этом 11 из них были вакцинированы (в Израиле применяется вакцина Pfizer - ред.).

Согласно данным министерства здравоохранения, опубликованным 4 июля, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся 35 человек, 17 из них – в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.