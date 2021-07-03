Файзер не сработал в Израиле: вакцинированные в реанимации плохая новость
За последние пять дней количество больных коронавирусом в тяжелой форме в Израиле увеличилось на 16 человек. При этом 11 из них были вакцинированы (в Израиле применяется вакцина Pfizer - ред.).
Согласно данным министерства здравоохранения, опубликованным 4 июля, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся 35 человек, 17 из них – в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее количество больных составляет 2455 человек. За последние сутки было выявлено 185 новых случаев заражения.
В общей сложности с начала эпидемии в Израиле заразились 842 749 человек. 6429 из них умерли, 833 761 выздоровели. 5 627 866 израильтян получили первую дозу вакцины, 5 174 647 – две дозы.
Министерство здравоохранения отметило, что в связи с текущей вспышкой ведется контроль за госпитализациями и случаями заболевания в тяжелой форме.
В отчете, представленном 3 июля исследователям Еврейского университета и больницы "Хадасса" в Совет национальной безопасности, говорится, что рост заболеваемости в тяжелой и средней форме происходит значительно медленнее по сравнению с предыдущими вспышками и что пока невозможно оценить, насколько сильно будет распространяться нынешняя волна заражений.