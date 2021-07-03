Генерала Григория Хачатурова выгоняют из армянской армии

Командующему 3-м армейским корпусом ВС Армении, ответственным за приграничные с Азербайджаном районы, генерал-майору Григорию Хачатурову отказались продлевать служебный контракт. Об этом в своем Facebook сообщил председатель партии "Одна Армения", член оппозиционного блока "Армения" Артур Казинян.

«Его наказывают за требование отставки агента азербайджанского влияния (подразумевается Никол Пашинян - ред.), за невыполнение приказа о передаче врагу армянских территорий в Тавушской области. Тем, что вы до сих пор не видите вывески «Добро пожаловать в Азербайджан» в Тавушской области и не встречаете там азербайджанских солдат, вы обязаны этому талантливому военному, настоящему армянину», - написал он.

Напомним, что Григорий Хачатуров вместе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном был из тех генералов, кто в начале этого года потребовал отставки Никола Пашиняна

Григорий Хачатуров приходится сыном бывшему генсеку ОДКБ Игорю Хачатурову.