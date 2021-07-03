ОАЭ выступили за рост добычи нефти ОПЕК+

ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения. Об этом написал на своей официальной странице в Twitter эмиратский министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.

"ОАЭ остаются полностью приверженными ОПЕК и ОПЕК+, и мы поддерживаем увеличение добычи с августа. Однако это не должно зависеть от продления текущего соглашения", - заявил аль-Мазруи.

Согласно официальному заявлению министерства энергетики страны, на которое ссылается эмиратское новостное агентство WAM, ОАЭ видят необходимость на рынке дальнейшего роста добычи ОПЕК+ с августа. Однако отмечается, что такой рост не должен содержать каких-либо условий, как это было в предыдущие месяцы.