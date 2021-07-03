На Каспии утонул 52-летний мужчина

На территории Хазарского района столицы произошел несчастный случай. Как передает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что один человек утонул в море (на непляжной территории).

На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ обнаружено тело Амиля Магомед оглы Мансурова, 1969 года рождения.