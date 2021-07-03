Пресс-секретарь Путина: Отношения с НАТО? Посмотрите на нашу дружбу с Турцией

Российско-турецкое взаимодействие свидетельствует о том, что Россия может выстраивать партнерские отношения даже с членами НАТО, а сами входящие в этот альянс государства способны сохранять суверенитет от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать и нужно выстраивать партнерские отношения. И что даже страны-члены НАТО, несмотря на, скажем так, непререкаемую дисциплину в этом блоке, которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся Соединенные Штаты Америки, все равно могут сохранять свою суверенность и могут занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ отметил важность российско-турецких отношений и подчеркнул, что они являются стабилизирующими для региона. "В остальном, ну, автомат Калашникова, он не может быть ничем кроме автомата Калашникова. И также НАТО не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации", - продолжил он.

По его словам, альянс не укрепляет стабильность на континенте, но Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений.

"Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить. Потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - пояснил Песков.

Но в настоящее время НАТО, продолжил представитель Кремля, пытается в ультимативной форме навязать России свою повестку дня, и это делает невозможным диалог.