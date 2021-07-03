Вирусолог допустил введение нового локдауна в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов допустил скорое введение нового локдауна на территории России в связи с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил в интервью Ura.ru.

По словам Викулова, врачи фактически находятся «на военном положении», им приходится работать в условиях «колоссальной вирусной нагрузки». Именно это вирусолог считает главной причиной возможного введения новых ограничений. «Если принятые меры не дадут результата к середине месяца и не начнется положительная динамика, будет ужесточение», — заявил Викулов.

Он также добавил, что правительство России проработало все возможные сценарии на случай ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.