Папе Римскому сделают операцию на кишечнике

Папа Римский Франциск был госпитализирован для плановой операции кишечника. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил портал Vatican News.

Известно, что операцию по причине симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) будут проводить в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli). Данную информацию подтвердил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни (Matteo Bruni). Отмечается, что когда процедура завершится, в соцсетях будет сделано соответствующее объявление.

За несколько часов до этого известия Папа поприветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и сообщил о планах посетить Венгрию и Словакию в сентябре текущего года.