Боевики терроризируют население Нигерии

По меньшей мере семь человек были убиты в результате отдельных нападений боевиков на населенные пункты в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, передает Синьхуа.

Как сообщил комиссар штата по внутренней безопасности и внутренним делам Самуэль Аруван, с пятницы боевики совершили несколько нападений в районах Чикун, Каджуру и Гива в Кадуне. По его словам, около семи граждан погибли, при этом четыре человека были похищены и застрелены боевиками в районе Чикун, еще один человек был убит в тот же день в районе Гива.

По словам чиновника, рано утром в субботу правительство штата также получило сообщение из района Каджуру, где были убиты еще два человека. Службы безопасности расследуют данные нападения, сказал он.

В последние месяцы в Нигерии произошла серия нападений боевиков, в результате которых были похищены или убиты несколько человек.