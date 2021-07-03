Авария в Мозамбике убила 31 человека

По меньшей мере 31 человек погиб и 11 получили серьезные травмы в результате столкновения автобуса и двух грузовиков в провинции Мапуту в Мозамбике. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщила радиостанция Radio Moçambique, ссылаясь на главу муниципалитета Кристину Мафумо.

По ее данным, всего в ДТП пострадали 57 человек. Как уточнила Мафумо, 15 из них получили травмы легкой и средней тяжести. "11 человек выписаны из больницы, и еще трое находятся под наблюдением тут, в [в окружной больнице в] Маньисе", - добавила она.

По данным полиции, авария могла произойти из-за превышения скорости и плохой видимости на дороге.