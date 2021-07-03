Почти 50 человек погибли при крушении самолета c военными на Филиппинах

С 29 до 45 выросло число жертв катастрофы военно-транспортного самолета Hercules в провинции Сулу на Филиппинских островах.

После падения на остров Холо воздушное судно загорелось.

На борту были военные и восемь членов экипажа. Погибли 42 человека — почти половина из 92, находившихся на борту.

Еще трех жертв, предположительно местных жителей, нашли на земле.

Что стало причиной крушения, до сих пор остается невыясненным. Перед приземлением C-130 промахнулся мимо полосы.