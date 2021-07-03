Сербия и Венгрия соединили трубы

Белград и Будапешт завершили строительство продолжения «Турецкого потока». Об этом пишет ПРАЙМ.

Сербская Srbijagas и венгерская FGSZ заварили «золотой» стык между трубами на границе.



Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября, поставляться будет продукция «Газпрома».



Газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ «Турецкого потока» через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.