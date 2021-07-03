России предрекли опасный наплыв беженцев из Средней Азии

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что России грозит опасный наплыв беженцев из Средней Азии, если войска США будут выведены из Афганистана, передает ФАН.

Он считает, что с уходом американских военных ситуация в Афганистане будет полностью дестабилизирована, и у страны появятся серьезные проблемы с беженцами, которые будут стремиться уехать в другие страны.

По словам экс-сенатора, богатые отправятся в Европу, а те, кто победнее или имеет отношение к власти, отправятся в среднеазиатские республики.

«Но под этим предлогом из Афганистана будут уезжать и другие люди, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. В данном случае речь идет об определенной стратегии спецслужб США. Об этом надо говорить прямо: это не фантазия, а именно стратегия. События будут развиваться таким образом, что при дестабилизации ситуации в среднеазиатских республиках напряжение будет нарастать на границе с Россией. В итоге они побегут, естественно, в Россию», — спрогнозировал Клинцевич.