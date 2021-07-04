Видео взрыва на Каспии с платформы "Умид" новое обновление 22:22, новое видео
В распоряжении редакции haqqin.az оказалось видео взрыва на Каспии с платформы "Умид". По информации haqqin.az, взрыв произошел в 10-12 километрах от платформы "Умид".
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В SOCAR сообщили, что по предварительным данным причиной взрыва стало пробуждение грязевого вулкана.
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На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, никаких аварий не происходило. Об этом haqqin.az заявили в Госнефтекомпании.
Согласно информации, в настоящее время работа продолжается по графику. При появлении дополнительной информации общественность будет проинформирована.
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Взрыв в азербайджанском секторе Каспия не имеет отношения к нефтегазовой сфере и платформе "Умид", сообщили haqqin.az источники в правительстве страны.
Сообщается, что взрыв произошел в результате сейсмического процесса и имеет геологическое происхождение. В настоящее время специалисты изучают произошедшее.
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В социальных сетях распространились фотографии и видео мощного взрыва в Каспийском море.