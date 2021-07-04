В распоряжении редакции haqqin.az оказалось видео взрыва на Каспии с платформы "Умид". По информации haqqin.az, взрыв произошел в 10-12 километрах от платформы "Умид".

* * *

В SOCAR сообщили, что по предварительным данным причиной взрыва стало пробуждение грязевого вулкана.

* * *

На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, никаких аварий не происходило. Об этом haqqin.az заявили в Госнефтекомпании.

Согласно информации, в настоящее время работа продолжается по графику. При появлении дополнительной информации общественность будет проинформирована.

* * *

Взрыв в азербайджанском секторе Каспия не имеет отношения к нефтегазовой сфере и платформе "Умид", сообщили haqqin.az источники в правительстве страны.

Сообщается, что взрыв произошел в результате сейсмического процесса и имеет геологическое происхождение. В настоящее время специалисты изучают произошедшее.

* * *

В социальных сетях распространились фотографии и видео мощного взрыва в Каспийском море.