Таджикистан впустил почти 100 афганских военных

Погранвойска Таджикистана впустили на территорию страны почти 100 афганских военных, которые вынуждены были покинуть Афганистан после захвата членами радикального движения «Талибан» уезда Хохон провинции Бадахшан. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-центре погранслужбы заявили, что 94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу Таджикистана. Отмечается, что афганским военным разрешили пройти, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства. Представитель погранвойск Таджикистана также подчеркнул, что, учитывая сложившуюся ситуацию в Афганистане, существует вероятность дальнейшего проникновения афганских военных через границу.

Ранее на территорию Таджикистана впустили более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить после боев с «Талибаном».