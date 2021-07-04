Взрыв в азербайджанском секторе Каспия произошел из-за извержения грязевого вулкана. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли.

По его словам, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывами и огнем.

«Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан», - сказал Етирмишли, добавив, что грязевые вулканы извергают огонь лишь непродолжительное время 10-20 секунд.

Ученый напомнил, что после землетрясения в Баку в 2000-м году, недалеко от поселка Нардаран также проснулся грязевой вулкан. За счет выброшенной вулканом грязи в море даже образовался небольшой островок.