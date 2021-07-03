МЧС изучает взрыв на Каспии

В МЧС не поступала информация о том, что в течение дня на территории страны произошло какое-либо чрезвычайное происшествие на морских нефтяных инфраструктурах или промышленных объектах. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

«Тем не менее, в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром, которое было отражено на видеозаписях. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.