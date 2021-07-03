SOCAR направила корабль к месту взрыва на Каспии

В части Каспийского моря, где был зафиксирован взрыв, ведется расследование. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что судно было отправлено, чтобы получить точную информацию о взрыве.

"Группа специалистов уже выехала на место происшествия. Ведется расследование. Как только появится дополнительная информация, общественности будет предоставлена подробная информация", - сказал он.