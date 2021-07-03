Отдел международной информации и политики 02:45

Как не раз сообщал haqqin.az, столица католического мира все чаще привлекает внимание в связи с делами священников-педофилов, с сексуальным насилием в церквях и монастырях. Были известны и случаи с грязными махинациями в банке Ватикана. Только что стало известно о новом скандале, в котором замешан уже не кто-нибудь, а высокопоставленный кардинал. Известный итальянский кардинал оказался среди 10 человек, преданных суду в Ватикане в субботу, по обвинению в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Кардинал Анджело Беччиу, бывший высокопоставленный чиновник администрации Ватикана, а также два высокопоставленных должностных лица в Управлении финансовой разведки Ватикана предстанут перед судом 27 июля по поводу многомиллионного скандала, связанного с покупкой Ватиканом здания в одном из так называемых «умных» районов Лондона. Суд неизбежно вызовет вихрь интереса средств массовой информации к крошечному городу-государству, окруженному Римом, и, похоже, подчеркнет решимость Папы Франциска вылечить гниль в финансовых структурах Ватикана, несмотря на предстоящие нескончаемые публичные слушания дела. 73-летний Беччиу, которого понтифик в прошлом году уволил с руководящего поста за предполагаемое кумовство, и который всегда утверждал о своей невиновности в течение двухлетнего расследования, становится самым высокопоставленным чиновником Ватикана, обвиняемым в финансовых преступлениях в последнее время. Папа лично дал необходимое разрешение на предъявление обвинения Беччиу на прошлой неделе, согласно 487-страничному запросу обвинительного заключения, ставшего доступным агентству Reuters. Ватикан объявил обвинительные заключения кардиналу в своем кратком, двухстраничном заключении. Обвинения против Беччиу включают растрату и злоупотребление служебным положением. Кроме него в деле фигурируют работавшая на него итальянка, которая была тоже обвинена в растрате, и бывший секретарь кардинала - отец Мауро Карлино, обвиняемый в вымогательстве. Беччиу заявил в своем заявлении, что он стал жертвой «махинации», и настаивал на своей «абсолютной невиновности».

Адвокат Карлино заявил, что его клиент невиновен, «действовал по приказу», и что спас Ватикану миллионы евро. Юрист пожаловался, что начало судебного процесса настолько близко, что у защитников недостаточно времени для подготовки к нему. Двум итальянским брокерам, Джанлуиджи Торци и Раффаэле Минчоне, были предъявлены обвинения в растрате, мошенничестве и отмывании денег. Торци, в отношении которого итальянские судьи выдали ордер на арест в апреле, также был обвинен в вымогательстве. Оба мужчины последовательно отрицают правонарушения. Согласно судебному документу, четырем компаниям, связанным с отдельными ответчиками - двум в Швейцарии, одной в Соединенных Штатах и одной в Словении, также были предъявлены обвинения. О расследовании покупки здания стало известно 1 октября 2019 года, когда полиция Ватикана провела обыск в офисах Государственного секретариата, административного центра Католической церкви, и Управления финансовой информации Ватикана (AIF). Тогдашнему президенту AIF, 48-летнему швейцарцу Рене Брюлхарту, и бывшему итальянскому директору AIF 46-летнему Томмазо Ди Руцца было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением за якобы неспособность должным образом защитить интересы Ватикана и предоставление Торци того, что обвинительный акт назвал «неправомерным преимуществом». Ди Руцца также обвинялся в растрате средств, связанных с предполагаемым ненадлежащим использованием его официальной кредитной карты, и в разглашении конфиденциальной информации. Брюлхарт, в свою очередь, сказал журналистам в текстовом сообщении, что он «всегда выполнял свои функции и обязанности правильно», и что «правда о моей невиновности станет известна».

Ди Руцца же не сразу ответил по телефону на голосовое сообщение журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию. В 2014 году Государственный секретариат инвестировал более 200 миллионов евро, большая часть из которых была за счет пожертвований верующих, в фонд, управляемый Минчионе, обеспечив финансами около 45 процентов стоимости коммерческого и жилого здания на Слоан-авеню 60 в лондонском районе Южный Кенсингтон. В обвинительном заключении говорилось, что Минчионе пыталась обмануть Ватикан, который в 2018 году попытался прекратить с ней отношения. Представитель Апостольской столицы обратился к Торци за помощью в скупке остальной части здания, но позже обвинил его в вымогательстве. Кардинал Беччиу занимал пост заместителя генерального секретаря по государственным делам, а это серьезный административный пост, откуда имелся доступ к сотням миллионов евро. В общей сложности, Государственный секретариат инвестировал в недвижимость более 350 миллионов евро, согласно прессе Ватикана, и понес, как сообщил в прошлом году бывший казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл. Торци был арестован в Ватикане в июне 2020 года и неделю пробыл в заключении. Согласно обвинительному заключению, Беччиу предъявлено обвинение по пяти пунктам в растрате, двум в злоупотреблении служебным положением и по одному пункту обвинения в склонении свидетеля к даче ложных показаний. Около 75 страниц документа посвящены только самому Беччиу.