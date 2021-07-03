Ватикан: новый финансовый скандал. Обвиняется кардинал наш обзор
Как не раз сообщал haqqin.az, столица католического мира все чаще привлекает внимание в связи с делами священников-педофилов, с сексуальным насилием в церквях и монастырях. Были известны и случаи с грязными махинациями в банке Ватикана. Только что стало известно о новом скандале, в котором замешан уже не кто-нибудь, а высокопоставленный кардинал.
Известный итальянский кардинал оказался среди 10 человек, преданных суду в Ватикане в субботу, по обвинению в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.
Кардинал Анджело Беччиу, бывший высокопоставленный чиновник администрации Ватикана, а также два высокопоставленных должностных лица в Управлении финансовой разведки Ватикана предстанут перед судом 27 июля по поводу многомиллионного скандала, связанного с покупкой Ватиканом здания в одном из так называемых «умных» районов Лондона.
Суд неизбежно вызовет вихрь интереса средств массовой информации к крошечному городу-государству, окруженному Римом, и, похоже, подчеркнет решимость Папы Франциска вылечить гниль в финансовых структурах Ватикана, несмотря на предстоящие нескончаемые публичные слушания дела.
73-летний Беччиу, которого понтифик в прошлом году уволил с руководящего поста за предполагаемое кумовство, и который всегда утверждал о своей невиновности в течение двухлетнего расследования, становится самым высокопоставленным чиновником Ватикана, обвиняемым в финансовых преступлениях в последнее время.
Папа лично дал необходимое разрешение на предъявление обвинения Беччиу на прошлой неделе, согласно 487-страничному запросу обвинительного заключения, ставшего доступным агентству Reuters.
Ватикан объявил обвинительные заключения кардиналу в своем кратком, двухстраничном заключении. Обвинения против Беччиу включают растрату и злоупотребление служебным положением. Кроме него в деле фигурируют работавшая на него итальянка, которая была тоже обвинена в растрате, и бывший секретарь кардинала - отец Мауро Карлино, обвиняемый в вымогательстве.
Беччиу заявил в своем заявлении, что он стал жертвой «махинации», и настаивал на своей «абсолютной невиновности».
Адвокат Карлино заявил, что его клиент невиновен, «действовал по приказу», и что спас Ватикану миллионы евро.
Юрист пожаловался, что начало судебного процесса настолько близко, что у защитников недостаточно времени для подготовки к нему.
Двум итальянским брокерам, Джанлуиджи Торци и Раффаэле Минчоне, были предъявлены обвинения в растрате, мошенничестве и отмывании денег.
Торци, в отношении которого итальянские судьи выдали ордер на арест в апреле, также был обвинен в вымогательстве.
Оба мужчины последовательно отрицают правонарушения. Согласно судебному документу, четырем компаниям, связанным с отдельными ответчиками - двум в Швейцарии, одной в Соединенных Штатах и одной в Словении, также были предъявлены обвинения.
О расследовании покупки здания стало известно 1 октября 2019 года, когда полиция Ватикана провела обыск в офисах Государственного секретариата, административного центра Католической церкви, и Управления финансовой информации Ватикана (AIF).
Тогдашнему президенту AIF, 48-летнему швейцарцу Рене Брюлхарту, и бывшему итальянскому директору AIF 46-летнему Томмазо Ди Руцца было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением за якобы неспособность должным образом защитить интересы Ватикана и предоставление Торци того, что обвинительный акт назвал «неправомерным преимуществом».
Ди Руцца также обвинялся в растрате средств, связанных с предполагаемым ненадлежащим использованием его официальной кредитной карты, и в разглашении конфиденциальной информации.
Брюлхарт, в свою очередь, сказал журналистам в текстовом сообщении, что он «всегда выполнял свои функции и обязанности правильно», и что «правда о моей невиновности станет известна».
Ди Руцца же не сразу ответил по телефону на голосовое сообщение журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.
В 2014 году Государственный секретариат инвестировал более 200 миллионов евро, большая часть из которых была за счет пожертвований верующих, в фонд, управляемый Минчионе, обеспечив финансами около 45 процентов стоимости коммерческого и жилого здания на Слоан-авеню 60 в лондонском районе Южный Кенсингтон.
В обвинительном заключении говорилось, что Минчионе пыталась обмануть Ватикан, который в 2018 году попытался прекратить с ней отношения.
Представитель Апостольской столицы обратился к Торци за помощью в скупке остальной части здания, но позже обвинил его в вымогательстве.
Кардинал Беччиу занимал пост заместителя генерального секретаря по государственным делам, а это серьезный административный пост, откуда имелся доступ к сотням миллионов евро.
В общей сложности, Государственный секретариат инвестировал в недвижимость более 350 миллионов евро, согласно прессе Ватикана, и понес, как сообщил в прошлом году бывший казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл.
Торци был арестован в Ватикане в июне 2020 года и неделю пробыл в заключении.
Согласно обвинительному заключению, Беччиу предъявлено обвинение по пяти пунктам в растрате, двум в злоупотреблении служебным положением и по одному пункту обвинения в склонении свидетеля к даче ложных показаний. Около 75 страниц документа посвящены только самому Беччиу.
В нем говорится, что Беччиу пытался «настойчиво отклонить» расследование об инвестициях Ватикана, включая то самое лондонское здание, и попытался дискредитировать следователей через итальянские средства массовой информации. В документе говорится, что Беччиу продолжал влиять на денежные переводы в Секретариате даже после того, как покинул свой пост.
Основные обвинения против Бекчиу связаны с предполагаемой передачей денег и контрактов компаниям или благотворительным организациям, контролируемым его братьями, на их родном острове Сардиния.
Другая жительница острова, 40-летняя Сесилия Маронья, работавшая на Беччиу, была обвинена в растрате. Журналистам Reuters не удалось до нее дозовниться - мобильный телефон был отключен. В обвинительном заключении говорится, что в 2018-2019 годах она получила от Государственного секретариата Ватикана около 575 тысяч евро.
В интервью итальянскому телевидению она сказала, что деньги, отправленные ее компании в Словении, предназначались для выкупа похищенных миссионеров в Африке. Однако в обвинительном заключении говорится, что большая часть этих денег была использована для «личной выгоды», включая покупку предметов роскоши.
Об этом скандале сообщили журналисты Reuters.
Очевидно, что предстоящие судебные слушания откроют немало интересного и неприглядного, происходившего под сенью града святого Петра.