Врачи успешно прооперировали Папу Римского

Папа Римский Франциск хорошо перенес плановую операцию в клинике Джемелли в Риме, сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни, передает BBC News.

Операция прошла под общим наркозом. 84-летнего понтифика оперировали в связи с дивертикулярной болезнью кишечника.

Франциска госпитализировали впервые с 2013 года, если не считать операцию в связи с катарактой, которую он перенес два года назад, сообщает ANSA.

Сколько времени он проведет в больнице, в Ватикане не уточняют. Источники ANSA, близкие к Джемелли, говорят, что его должны выписать ориентировочно через пять дней.