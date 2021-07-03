«В связи с зафиксированным вечером 4 июля на море возгоранием ни один промышленный объект SOCAR не пострадал. Все морские порты и промышленные объекты компании продолжают свою деятельность в нормальном режиме». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, сотрудники SOCAR были направлены на место происшествия на корабле, чтобы выяснить причину пожара. На каменистом острове, расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала, примерно в 30 км от берега, наблюдалось естественное горение грязевого вулкана. Согласно наблюдениям, пламя затухает, вблизи нет никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью.

Отметим, в результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, и раньше наблюдались выбросы метана и других горючих газов.