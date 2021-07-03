«Накануне вечером в социальных сетях и СМИ были опубликованы видео пожара в Каспийском море, в связи с чем Министерство по чрезвычайным ситуациям незамедлительно начало соответствующее расследование». Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Согласно информации министерства, в ходе предварительного расследования было установлено, что на объектах по добыче нефти и газа, других промышленных и транспортных инфраструктурах в море не произошло каких-либо чрезвычайных происшествий.

В понедельник рано утром начались разведывательные полеты в Каспийском море с привлечением вертолета авиационного отряда министерства. В ходе полета был обнаружен факт извержения грязевого вулкана на острове Дашлы, примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района, говорится в сообщении.

В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни человека.