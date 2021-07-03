Прокуратура об убийстве студента в Мингячевире

В прокуратуру Мингячевира поступила информация о том, что около часа ночи 4 июля Мухаммед Алиев (2003 г.р.) был убит возле кафе, где он работал.

Как сообщили haqqin.az в городской прокуратуре, установлено, что Кянан Османов (2004 г.р.), работавший в том же кафе, убил Алиева, нанеся многочисленные ножевые ранения во время ссоры.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), Османов задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.