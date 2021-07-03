Мужчина нарушил карантин по коронавирусу и отправился в тюрьму

Суд Гонконга приговорил к трем месяцам тюрьмы мужчину, который был болен коронавирусом в бессимптомной форме, однако нарушил карантин. Об этом сообщает The Standart.

По данным портала, 30-летний инженер Сайед Мохаммед Ризви вернулся в Гонконг из Дубая в марте. По прибытии он провел 21 день на карантине в отеле вместе со своей подругой. За это время они встречались с друзьями и посетили семейное мероприятие, будучи носителями вируса. Это привело к его распространению. При этом пара утаила информацию о местах, которые посещала.

В результате на принудительный карантин были отправлены сотни жильцов ряда зданий в нескольких районах города, было проведено масштабное тестирование. По мнению судьи, действия подсудимых поставили под угрозу здоровье населения, в связи с чем необходимо наказание в виде лишения свободы.

Оба подсудимых признали свою вину, выразили сожаление по поводу произошедшего и принесли извинения. Подруга Ризви была приговорена к 20 дням лишения свободы.