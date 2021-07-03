Армянские диверсанты дают показания в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 5 июля продолжается процесс над членами террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении: Карапетяна Рафика Робертовича, Голаяна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Сержевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелсома Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Согласно обвинению, подсудимые, незаконно приобретя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали нелегальное вооруженное формирование. Так, вооруженная группа из 13 человек 17 ноября 2020 года незаконно пересекла государственную границу Азербайджана и заняла позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района. До 13 декабря прошлого года члены группы вели подрывную деятельность, совершали нападения на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары, предприняли другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана либо международными организациями.

В случае, если обвинения будут доказаны в суде, им грозит от 14 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.