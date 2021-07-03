На Кубе изолировали 150 туристов из России: у них коронавирус

Более 150 туристов из России застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Они вынуждены находиться в изоляции в своих номерах в отелях, сообщила генконсул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Россияне прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. 133 человека сдали положительные тесты в аэропорту. При повторном анализе COVID-19 подтвердили у 33 из них. Еще около 130 человек изолировали в последующие дни. Одного мужчину госпитализировали в Гавану с осложнениями.

Сейчас туристы ждут повторных тестов. По их словам, никто из них не болеет, все они сдавали отрицательные тесты перед вылетом, многие привиты от коронавируса, передает РИА Новости.

В постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения Кубы находится посол России Андрей Гуськов.