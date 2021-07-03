Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей

Документ обнаружила специалист по редким книгам Кэти Марсден, когда разбирала завалы у себя на чердаке. «Я разбирала стопку бумаг и заметила сложенный пергамент», — рассказала женщина.

Жительница шотландского города Эдинбург нашла на чердаке своего дома копию Декларации независимости США и стала миллионершей. Об этом сообщает BBC News.

Она сразу же отвезла бумагу на работу, где после длительных исследований ее подлинность была подтверждена. Найденная Декларация независимости оказалась одним из 201 оттисков, сделанных копировальщиком Уильямом Стоуном по заказу Сената США в 1820-х годах. На данный момент известно местонахождение 48 документов из этой серии.

Как удалось установить Марсден, ее находка была одним из двух экземпляров, принадлежавших Чарльзу Кэрролу — одному из политических деятелей, подписавших Декларацию независимости США 4 июля 1776 года. Он подарил их мужу своей внучки Джону МакТавишу, шотландско-канадскому дипломату, служившему представителем Великобритании в штате Мэриленд.

1 июля документ был продан на аукционе в США за 4 миллиона 420 тысяч долларов.