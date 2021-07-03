Генерал Акперов предстанет перед судом 16 июля
Стала известна дата подготовительного заседания суда по уголовному делу в отношении арестованного генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, подготовительное заседание в Бакинском военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова назначено на 16 июля.
Напомним, Ровшану Акперову предъявлены обвинения по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.