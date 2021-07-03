Британия решила оставить в Афганистане небольшой контингент войск специального назначения после полного вывода всех военных США и НАТО из страны, сообщает газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что спецназовцы останутся в качестве инструкторов и советников местных правительственных войск. Окончательное решение премьер-министр Борис Джонсон должен принять на заседании Совета национальной безопасности королевства в понедельник.

Пресс-секретарь британского Минобороны заявил, что продолжаются консультации с США и другими союзниками о помощи Афганистану в будущем.