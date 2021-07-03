В Шуше обнаружили оставленные армянами боеприпасы фото
Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 30 гранат, 10 мин к гранатометам, 30 взрывателей УЗРГМ, 1 441 патрон различного калибра и другие боеприпасы.