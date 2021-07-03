В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на открытом поле и частично в лесной полосе в селе Гаразалы Физулинского района (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) на заминированной противником горной территории со сложным рельефом.

Как сообщает сайт МЧС, на основании информации были начаты необходимые мероприятия, привлечен вертолет авиационного отряда министерства. В настоящее время продолжаются неотложные меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.