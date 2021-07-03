Комиссией была проведена визуальная проверка 28 лиц, в отношении которых в электронную систему было внесено уведомление о продлении срока инвалидности, установленного по военным причинам, а также выявлены противоречия в документах об инвалидности.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в ходе обследования, проведенного соответствующей комиссией в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, было принято решение об установлении инвалидности 16 из этих лиц.

Установлено, что диагноз и состояние здоровья 9 человек не дают оснований для инвалидности. На одного человека составлено направление для продолжения лечения, на еще одного - для повторного обследования. Другому - рекомендовано принести заключение военно-врачебной экспертизы для оценки инвалидности.

Для полного обеспечения прозрачности проводятся видеосъемки визуальных экспертиз, обеспечивается участие в экспертизах представителей неправительственных организаций. В этом осмотре приняла участие председатель Общества женщин с инвалидностью Махлуга Рагимова.

Основная цель таких визуальных осмотров - полная прозрачность оценки инвалидности, недопущение необоснованных назначений инвалидности.