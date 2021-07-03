От последствий коронавируса умер режиссер Владимир Меньшов

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - цитирует ТАСС сообщение.

Владимир Меньшов родился в Баку. Сыграл более 100 ролей в фильмах разного жанра. В 1976 году в кинопрокат вышел музыкальный фильм "Розыгрыш", ставший режиссерским дебютом Меньшова. В 1978 году он приступил к съемкам мелодрамы "Москва слезам не верит". По итогам опроса журнала "Советский экран" "Москва слезам не верит" была названа лучшим фильмом года. В 1981 году картина получила высшую кинематографическую награду - премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Также фильм был отмечен призами на кинофестивалях в Брюсселе (Бельгия), Хьюстоне (США), Кито (Эквадор), Португалии. В 1984 году Владимир Меньшов снял картину "Любовь и голуби". Среди других работ режиссера: "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000) и не вышедший на экран "Большой вальс" (2008). Автор сценариев к фильмам: "Я служу на границе" (1973), "Ночь коротка" (1981), "Ширли-мырли", "Большой вальс" и "Зависть богов". Был продюсером нескольких кинокартин, среди которых мини-сериал "Ермак" (1996), художественный фильм "Любовь зла" (1998), кинокомедия "Китайский сервиз" (1999), фильм "Время собирать камни" (2005) и др.