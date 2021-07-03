В России за последние сутки выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии составляет 5 635 294, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

За последние сутки от коронавируса умерли 654 человек. Число умерших от коронавируса достигло 138 579.

Число выздоровевших увеличилось до 5 083 441 человек, из них 14 540 человек вылечились за последние сутки.