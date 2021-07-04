Композицию, которая представляла собой синтез элементов стрельбы с азербайджанским национальным танцем, показали конная группа Государственной пограничной службы на карабах ских скакунах в национальных костюмах и танцевальный ансамбль Госпогранслужбы. Представленная ими шоу-композиция «Хары Бюльбюль» вызвала большую симпатию зрителей.

Как сообщает haqqin.az, королеве Великобритании Елизавете II и другим членам королевской семьи была представлена композиция «Хары Бюльбюль», посвященная победе Азербайджана в Отечественной войне и памяти шехидов этой войны.

В Лондоне завершилось традиционное «Виндзорское королевское конное шоу» (Royal Windsor Horse Show), которое проходило с 1 по 4 июля.

Выступление представителей Азербайджана сопровождалось под известные «Исполнение Худаяра», «Гайтагы» Тофика Кулиева и музыку из балета Полада Бюльбюльоглы «Любовь и Смерть». Одновременно на больших экранах демонстрировались кадры освобожденных территорий Азербайджана.

В программе, подготовленной при поддержке возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева и организованной Федерацией конного спорта Азербайджана, богатая культура азербайджанского народа, мужество, отвага и бесстрашие выражены в уникальной красоте карабахских лошадей, языке национальной музыки и танцев.

Азербайджанская музыка, национальные танцы, особенно захватывающее выступление карабахских скакунов - неотъемлемой части этого международного конного мероприятия -, как всегда, вызвали большой интерес у британской аристократии и знаменитостей, они выразили благодарность азербайджанской делегации за позитивные чувства.

Выступления представителей Азербайджана были показаны в прямом эфире, стали темой пользователей социальных сетей, увлекающихся конным спортом, и популярных информационных ресурсов. Различные экстремальные движения нашей кавалерии, в частности, умелые выступления карабахских скакунов, ставших главными героями мероприятия, были широко освещены авторитетными сайтами Великобритании, которые назвали программу азербайджанской команды зрелищной и впечатляющей.

Лондон с большим восхищением встретил выступление карабахских скакунов, воспевающее древность Азербайджана, его уникальную красоту и освобождение Карабаха от оккупации.

Все это стало продолжением масштабных, последовательных и целенаправленных мероприятий, осуществляемых во исполнение поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева по дальнейшей популяризации наших национальных конных пород в мире. Данное представление способствовало развитию культурных связей между Азербайджаном и Великобританией.