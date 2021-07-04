Несчастный случай в бакинском ресторане
3 июля около 15:00 в правоохранительные органы поступила информация о смерти жителя Сабаильского района Баку Гусейна Мирзоева в результате поражения электрическим током, сообщили haqqin.az в районной прокуратуре.
Согласно информации, в ходе предварительного расследования было установлено, что Гусейн Мирзоев при устранении неисправности оптической кабельной линии в ресторане «Гурман», расположенном на улице Э.Азизова в Сабаильском районе, нечаянно прикоснулся к оголенной проводке, что привело к смертельному исходу.
В районной прокуратуре проводится расследование.