Как заявил глава Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли, извержение вулкана началось в 21:51 и продолжалось 8 минут. По его словам, глубина магматического очага вулкана составила 1,48 километра.

Представители Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, SOCAR и НАНА провели брифинг в связи с извержением грязевого вулкана на острове Дашлы. За ходом брифинга наблюдала и собственный корреспондент haqqin.az.

«На острове Дашлы давно не было извержений вулканов. В последний раз там вулкан извергался в 1945 году. В Каспийском море расположено большое количество подводных вулканов. Говорят, что там много погибших и раненых. Это неправда», - сказал Етирмишли, призвав не верить слухам.

В свою очередь начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде заявил, что остров Дашлы существует давно, а в Азербайджане расположены 300 из 900 грязевых вулканов в мире.

Представитель министерства отметил, что из-за ветреной погоды корабли не могут приблизиться к данной территории. По его словам, экспедиционная группа, состоящая из специалистов министерств экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, SOCAR и НАНА, выйдет в море на научно-исследовательском судне и проведет анализы с целью определения воздействия извержения вулкана на Каспийское море и окружающую среду, оценки текущей экологической ситуации.

В свою очередь, начальник отдела геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фархад Ибадов сказал, что в районе грязевого вулкана нет инфраструктуры SOCAR. Произошедшее носит природный характер.

«Распространенная в некоторых СМИ и соцсетях информация о SOCAR не соответствует действительности. Произошедшее находится в центре внимания руководства SOCAR, на место извержения вулкана направлена оперативная группа», - сказал Ибадов, комментируя информацию о том, что якобы взрыв произошел на разведочной скважине.

Представитель МЧС генерал-майор Ниязи Заманов отметил, что в связи с происшествием в министерстве создана специальная группа, которая в ближайшее время будет направлена в море. «После общественность будет подробно проинформирована. Место происшествия осмотрено с вертолета. В 33 км от берега произошло извержение грязевого вулкана. Мы провели замеры, радиационный фон отсутствует», - сказал он.