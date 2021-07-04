В соответствии с поручением главы государства продолжается обновление маршрутных линий с целью оказания более качественных услуг по перевозке пассажиров.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, с 6 июля 2021 года перевозки пассажиров по регулярному маршруту №211 (улица Ашуга Моллы Джума - торговый центр «Садарак») будут осуществляться 12-метровыми современными автобусами ООО BakuBus, отвечающими требованиям перевозок пассажиров.

Учитывая спрос пассажиров, начальная остановка маршрута изменена. Так, автобусы №211 будут двигаться начиная с улицы Ашуга Моллы Джума.

Изменения, связанные с последним остановочным пунктом, были осуществлены с учетом многочисленных обращений граждан. Благодаря изменениям можно будет безопасно и комфортно перевозить в среднем более 12 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линией маршрута №211.

Оплата проезда в автобусах будет осуществляться безналичным путем через BakiKart. Тариф по линии установлен в размере 0,35 AZN.