Нефтяному рынку предсказали угрозу ценовой войны

«В ближайшие сроки отсутствие соглашения, очевидно, будет означать, что все будут вести добычу по своему усмотрению и будут близки к ценовой войне», — объяснил Алехандро Барбахоса, вице-президент Argus Media по нефтяному сектору на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если переговоры ОПЕК+ о добыче нефти полностью провалятся, рынок может столкнуться с ценовой войной, пишет CNBC. Аналитики не считают такой сценарий наиболее вероятным, но не исключают этой угрозы.

Стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт также предсказывает, что в случае полного провала переговоров «существует риск возвращения к сценарию, в котором каждый будет играть за себя». В таком случае цены перестанут расти и начнут падать. «Мы не думаем, что это очень вероятно, но исключать такого нельзя», — подчеркнула она.

С другой стороны, если ОПЕК+ не сумеет договориться об увеличении добычи, то цены могут вырасти на фоне недостатка предложения, и в итоге это создаст угрозу для восстановления экономики. Нефть подорожает, если альянс примет решение сохранить статус-кво, объяснила специалист RBC Capital Markets. Однако вероятность роста цен до 100 долларов за баррель столь «политически противна» для США, что власти страны, по мнению аналитика, «обратятся к ключевым игрокам, чтобы избежать фейерверков» при продолжении переговоров.

2 июля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры не смогли достичь договоренностей по поводу добычи нефти из-за возражений Объединенных Арабских Эмиратов. В ОАЭ объяснили, что поддерживают увеличение добычи нефти с августа до конца 2021 года, но не согласны с продлением параметров сделки до конца 2022 года. Новые переговоры назначены на 5 июля.

Предварительных договоренностей о наращивании добычи в начале месяца достигли Россия и Саудовская Аравия. Это произошло на фоне роста спроса на нефть, который вновь стал фиксироваться благодаря восстановлению экономики после пандемии. Одновременно выросли и цены, которые, по мнению специалистов, могут достичь и 100 долларов за баррель.