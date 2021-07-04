В Кремле заявили об отсутствии планов вводить войска в Афганистан

"Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в планах Москвы ввода войск в Афганистан, передает Интерфакс.

Москва не обсуждает с афганским руководством вопрос о вводе в эту страну воинского контингента, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что ситуация в Афганистане после вывода оттуда войск США и их союзников вызывает обеспокоенность, поскольку обстановка дестабилизируется. На вопрос журналистов, планирует ли Россия отправить в Таджикистан на границу с Афганистаном контингент, Песков сказал: "Насчет дополнительного контингента сказать не могу".

"По мере того, как будет развиваться ситуация - а она развивается не лучшим образом - будут приниматься нашими военными, пограничниками какие-то решения", - сказал Песков, комментируя ситуацию на таджико-афганской границе.

Ранее в понедельник пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщил, что в ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Также сообщалось, что в ночь на понедельник талибы взяли под полный контроль несколько уездов афганской провинции Бадахшан, имеющих общую границу с Таджикистаном.