В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу армянской вооруженной группировки из 13 человек, задержанных вблизи Гадрута в декабре прошлого года.

На скамье подсудимых члены террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении: Карапетяна Рафика Робертовича, Голаяна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Сержевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелсома Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича. Их обвиняют в совершении террористических и диверсионных действий, вооруженных нападений на военных и гражданских лиц, других преступлениях.

На сегодняшнем заседании дал показания один из обвиняемых - Феликс Григорян. По его словам, он был вызван в военный комиссариат в ноябре прошлого года.

«Мне угрожали возбуждением уголовного дела в случае, если я не явлюсь. Нашим командиром был полковник-лейтенант Арсен Казарян. Ночью мы на автобусах выехали из военного комиссариата и к утру доехали до Лачина. Автобусы проехали мимо российских миротворцев. Нам никто не говорил, что мы на азербайджанской территории. Я думал, что защищаю границы Армении», - сказал Феликс Григорян, повторяя показания других обвиняемых.

Затем показания дал обвиняемый Мелсом Анбарданян: «Мы не знали, что это территория Азербайджана. Про соглашение от 10 ноября я знал, и знал о том, что мы должны передать Лачин Азербайджану. Но нашей группе не говорили, что нас привезут в Лачин. Мы поняли это лишь, когда приехали туда».

Другой обвиняемый, Андраник Микаэлян, рассказал, что в дни войны находился в Джебраильском районе: «Я знал, что Джебраил — это Азербайджан, но не мог протестовать против того, что нахожусь здесь. Потому что, если бы я отказался выполнять приказ, меня бы арестовали. Я был призывником. Азербайджанская армия наступала и с каждым днем продвигалась вперед. Мы несли большие потери. Через какое-то время я вместе с группой наших военных сбежал оттуда. 17 октября 2020 года я уже был дома».

По словам Микаэляна, ему позвонили из военной полиции и потребовали явиться в военкомат, угрожая арестом в случае отказа.