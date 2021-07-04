В Сальяне задержали похитителя скота

Сотрудники Сальянского районного отдела полиции на основании поступившей информации задержали подозреваемого в похищении домашнего мелкого рогатого скота, сообщили haqq in.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 3 июля был задержан житель села Зангане Сабирабадского района Дильгам Мирзалиев, работающий и проживающий на одной из ферм, расположенных в Сальянском районе.

Во время допроса задержанный признался в краже 143 голов овец с фермы, принадлежащей А.Шихалиеву.

По данному факту проводится расследование.