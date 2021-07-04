Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях в Азербайджане

Завтра, 6 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 35-40%.

На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, возможен град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 35-39, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

В Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии предупреждают, что до 7 июля в Баку и на Апшероне ожидается северо-западный ветер до 15-18 м/с, местами на полуострове ветер усилится до 20-23 м/с.

До 7 июля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть западный ветер, в отдельных районах ветер временами усилится до 18-23 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные сели.