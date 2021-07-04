В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о выращивании в больших количествах растений, содержащих наркотические вещества, в теплицах в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, территория сразу была взята под наблюдение. В ходе двух проведенных операций Главным управлением было конфисковано 12 056 кустов конопли весом 15 700 килограммов, а также 164 килограмма марихуаны и конопли.

В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса.

Продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия по уголовным делам.