Генерал-полковник Магеррам Алиев посетил Нахчыван

Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, с 29 июня по 2 июля помощник президента - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев совершил поездку в Нахчыванскую Автономную Республику, передает Trend.

На встрече помощника президента с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым состоялся широкий обмен мнениями о мерах, проводимых в Автономной Республике в направлении материально-технического обеспечения армии, соединений и воинских частей, дислоцированных в Нахчыване на постоянной основе, повышения профессионализма личного состава, улучшения служебно-боевых и бытовых условий.

С участием руководителей Отдельной общевойсковой армии, отдельной Нахчыванской бригады Внутренних войск Министерства внутренних дел и отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы "Нахчыван", войск и соединений было проведено служебное совещание, заслушаны доклады.

В соответствии с требованиями и рекомендациями президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были доведены до внимания предстоящие задачи по усилению боеспособности Вооруженных сил, обеспечению их более эффективным вооружением и боевой техникой, дальнейшему совершенствованию взаимодействия между военными структурами, обеспечению участия в международных учениях, защите прав военнослужащих и улучшению социально-бытовых условий.

В рамках визита состоялись встречи с личным составом воинских частей, осмотр штабных зданий, общежитий, медпунктов и других военных объектов, а также бронетанковой боевой техники, авиационной эскадрильи и средств военного назначения, находящихся на вооружении подразделений.