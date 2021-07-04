Прошло два года с момента создания Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. На пресс-конференции председатель правления Национальной обсерватории Эльшан Асадов проинформировал о деятельности обсерватории.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в своем выступлении он заявил, что исполнение Указа президента Ильхама Алиева от 4 июля 2019 года на основании постановления Кабинета Министров от 17 марта 2020 года создано публичное юридическое лицо в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения. Обсерватория работает над созданием усовершенствованной системы мониторинга, анализа, прогнозирования для принятия эффективных управленческих решений в сфере труда, занятости, социальной защиты. В целом деятельность Национальной обсерватории организована в основном на следующих платформах: мониторинг (обследование, опрос); Аналитико-интеллектуальный центр («Мозговой центр»); Дискуссионно-диалоговая платформа прогнозирования, исследований и предложений; Учебно-тренировочный центр.

Э.Асадов отметил, что оценка текущего и перспективного состояния рынка труда, определение стратегических сфер занятости, тенденций их дальнейшего развития входят в число основных задач Национальной обсерватории. Он отметил, что в сферу деятельности Национальной обсерватории также входит анализ современного состояния экономически активного населения, количественного состава занятости и безработицы, качественных показателей, социально-экономических условий, влияющих на их изменение, подготовка на этой основе текущих и перспективных прогнозов. Национальная обсерватория может также определить требования к профессиям и специальностям, необходимым навыкам и компетенциям для обеспечения экономики конкурентоспособными кадрами.

Уточнив, что в настоящее время учреждение работает над тремя проектами, Э.Асадов подчеркнул цель и значение этих проектов.

Было отмечено, что на основе проекта, называемого виртуальным парком инноваций для лиц с ограниченными возможностями, будет обеспечена занятость этой категории лиц на основе равных возможностей, осуществлено вовлечение в рынок труда и предпринимательскую деятельность.

Также была представлена информация о программном проекте, который поможет людям с нарушениями слуха и речи преодолеть проблему общения, и Telegram-боте, разработанном Национальной обсерваторией для комфортного изучения языка жестов. Было отмечено, что реализация проекта облегчит общение этих людей с окружающими людьми, поможет их интеграции в общество.

Речь шла и о проекте системы экспертного опроса. Было отмечено, что в рамках данного проекта планируется проведение опросов по определенным темам, отправка собранных данных в систему через мобильное приложение или веб-страницу, анализ полученных данных и подготовка отчетов.