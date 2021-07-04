Создан летающий смартфон

Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в декабре, однако заявку опубликовали лишь в июле. Согласно документу, смартфон имеет нишу в нижней части корпуса, в которой находится компактный дрон. Устройство состоит из четырех пропеллеров, отдельного аккумулятора, двух камер, трех инфракрасных датчиков приближения. Квадрокоптер передает данные на телефон посредством Wi-Fi и Bluetooth.

По описанию патента, созданное устройство предназначено для записи фото и видео с высоты. Предполагается, что пользователь будет выпускать квадрокоптер наружу и с его помощью производить аэрофотосъемку. Летающий девайс получил две камеры, однако в определенной комплектации дрон имеет четыре камеры.

Журналисты издания скептически отнеслись к изобретению подобного вида. По словам специалистов, квадрокоптер имеет слишком компактные габариты и небольшой вес, поэтому из-за сильного ветра его эксплуатация на большой высоте будет затруднительна. При этом неизвестно, будут ли в Vivo как-то развивать свою разработку.