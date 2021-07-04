Икрам Нур, автор haqqin.az 16:09

На прошедшей неделе талибы продолжили захват районов Афганистана, и президент ИРА Ашраф Гани наконец уступил общественному давлению, назначив нового министра обороны, нового главу МВД и начальника генштаба. Те времена, когда оборванные и нечесанные талибы со старыми «калашниковыми» побеждали на поле боя противника фанатизмом, силой духа, давно миновали. И опасно заблуждается тот, кто не замечает произошедших изменений. Старый Талибан, державшийся на энтузиазме, давно умер, более десяти лет как.

Настало время Талибана 2.0 – время высококлассных военных профессионалов, великолепно обученных, прекрасно оснащенных и имеющих колоссальный военный опыт, полученный в боях с самым серьезным противником – армиями США и стран НАТО. Перед нами сила, способная проводить сложнейшие боевые операции против регулярных частей, поддерживаемых тяжелой бронетехникой и штурмовой авиацией. Внедрение новых подходов к своему военному строительству новое руководство талибов начало планомерно осуществлять на рубеже 2009-2010 годов, когда американцам победа над Талибаном виделась буквально на расстоянии вытянутой руки. Еще немного, еще чуть-чуть и талибы станут прошлым. Но руководство, обновленное и значительно помолодевшее благодаря атакам американских дронов, сумело найти выход из критической ситуации. И деньги для этого. Во-первых, поскольку отменило для своих полевых командиров запрет на производство и продажу героина. Во-вторых, поскольку освоило экономические методы, и немало подконтрольных талибам фирм получили доступ к средствам, выделяемым на реконструкцию Афганистана. Десятки миллионов долларов, появившихся в кассе, талибы вложили в современное вооружение и оснащение, а также приглашение наемных инструкторов. И уже в 2011 году аналитические центры американских вооруженных сил выпустили ряд докладов, в которых отмечалось: бойцы Талибана начали в корне менять свою тактику, используя современное снайперское вооружение, приборы ночного видения, системы лазерного наведения артиллерийского огня и легкие пехотные минометы.