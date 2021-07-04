Целью этого была установка на внешней стороне станции 15-метровой руки-робота. Лю Боминь и Тань Хоньбо работали снаружи, их показали их выбирающимися из шлюзовой камеры, когда Земля оказалась сбоку от них. Командир же космического аппарата - Ни Хайшень оставался внутри станции.

Китайская компартия празднует столетие своего основания. А тайконавты (китайские космонавты), согласно коммунистической традиции, преподнесли идеологической силе Китая свой подарок к юбилею. Два члена экипажа, иными словами, космических труженика, находящихся на борту новой орбитальной станции, запущенной с космодрома Поднебесной, вышли впервые в открытый космос.

Как сообщал haqqin.az, китайские исследователи космоса прибыли на станцию 17 июня, и планируется, что их миссия на борту продлится три месяца. Китайская орбитальная станция — часть амбициозного плана освоения космического пространства, который уже отмечен успешной высадкой марсохода на Красную планету.

Первый модуль третьей по счету китайской орбитальной станции под названием «Тяньгун» («Небесная гармония» или «Небесный дворец») был запущен 29 апреля. К нему позже отправился и был пристыкован в автоматическом режиме космический грузовик с продовольствием и горючим.

Ли, Ни и Тань прибыли на борт станции на корабле, который стал модулем в виде капсулы «Шэньчжоу». В воскресенье два тайконавта завершили монтаж и установку руки-робота, которая будет использоваться в процессах дальнейшего строительства станции. Работа в открытом космосе, как предполагалось, продолжалась шесть часов. Об этом сообщило государственное телевидение Китая.

Космическое агентство КНР рассчитывает произвести 11 запусков к космической станции, чтобы до конца следующего года пристыковать еще два модуля, увеличив таким образом вес конструкции до 70 тонн.

Тайконавт Лю — ветеран космических программ Китая. На его счету участие в 7 орбитальных миссиях с 2008 года, когда он с напарником Чжай Цзигань впервые в истории Китая вышел в открытый космос. Для командира экспедиции — Ни это третий полет, а для Ли — эта первая космическая одиссея. Но все три члена экипажа — военные летчики.

Интересно, что на фото, где три тайконавта отдают честь, стоя внутри станции, видны два красных флага — КНР и СССР. Вероятно, присутствие второго, с серпом и молотом, — символическая дань уважения достижениям несуществующей уже коммунистической страны в освоении космоса.

Предполагается, что к 2028 году Международная космическая станция, куда все еще регулярно летают астронавты США, других стран и России, прекратит свою работу. И тогда китайский «Небесный дворец» может оказаться единственным обитаемым объектом на орбите Земли.

По мнению экспертов, среди которых немецкий астронавт Томас Райтер, Китай находится на пути, чтобы стать «доминирующей силой» в космосе.