Эльмир Алиев, отдел спорта 18:09

Евро-2020 вышел на финишную прямую. Осталось провести три матча, и все они пройдут в Лондоне. В субботу с футбольным праздником попрощались Баку и Рим. Столица Азербайджана приняла четвертьфинальный матч между Чехией и Данией, который завершился победой фаворитов из Северной Европы – 2:1.

Всего на Бакинском Олимпийском стадионе состоялись четыре матча. Помимо четвертьфинальной игры, нам выпал шанс провести три матча группы «А». Очень сильно повезло сборной Турции. Именно она по итогам жеребьевки попала в «нашу» группу и получила право дважды сыграть практически в домашних стенах. Увы, объединенная поддержка азербайджанских и турецких болельщиков не помогла команде Шенола Гюнеша. Турки, показавшие, по общему мнению, самую слабую игру на нынешнем Евро среди всех 24 его участников, по всем статьям проиграли сначала Уэльсу (0:2), а затем Швейцарии (1:3). Это стало очень неприятным сюрпризом. Ведь у сборной Турции подобрался очень неплохой состав с футболистами, выступающими в европейских топ-лигах. Кроме того, лишь три месяца тому назад, в марте, в отборочных играх чемпионата мира-2022 Турция сначала обыграла Нидерланды (4:2), а затем разгромила в гостях Норвегию (3:0). Добавим сюда победу и ничью с чемпионами мира французами в отборе к самому Евро и поймем, что большие ожидания от сборной Турции возникли не на пустом месте. Также в Баку состоялся матч Уэльс – Швейцария (1:1). Швейцарцы для азербайджанской публики оказались самой недооцененной командой. Уверен, если бы наши болельщики знали, какой футбол Швейцария покажет в матче с Францией в 1/8 финала и как будет сражаться против Испании в четвертьфинале, то обязательно проявили бы больший интерес к двум матчам команды Владимира Петковича в Баку.

Именно такой интерес проявился к игре сборной Дании – главного открытия нынешнего Евро и, наверное, самой яркой команды чемпионата. Азербайджанские любители футбола пришли посмотреть на зрелищную атакующую игру, которую демонстрировали датчане практически во всех матчах турнира, и на то, что смогут противопоставить такому футболу играющие больше от обороны чехи. Нашим болельщикам не нужно было переживать за результат, как это было в играх с участием Турции. Можно было просто расслабиться и получить удовольствие от замечательной игры. Конечно, важнейшая роль была отведена датским болельщикам. Более тысячи датчан прибыли в Баку, несмотря на дальнее расстояние, дороговизну билетов и необходимость отчуждения на карантин по возвращении в Данию (правда, вакцинированным и переболевшим датчанам изоляция не угрожала). Гости создали потрясающую атмосферу на Бакинском Олимпийском стадионе. Они болели так, что зарядили своей энергией всю арену. Волей-неволей нейтральные болельщики стали симпатизировать сборной Дании. Кстати, на стадионе были замечены и болельщики из других стран. На трибунах удалось заметить как минимум флаги России и Грузии. Были болельщики из стран Средней Азии. Раз уж речь зашла о флагах, несколько слов об истории с радужным знаменем ЛГБТ, который пронес на стадион и развернул датский болельщик Кристоффер Фенс. Сделал он это, по его же собственным словам, назло УЕФА, который ранее не позволил мэрии Мюнхена окрасить свой стадион в цвета радуги во время матча Германия - Венгрия, а позднее попросил своих спонсоров не использовать баннеры радужных цветов на стадионах в Баку и Санкт-Петербурге. И вот Фенс, находившийся, как сообщил позднее представитель УЕФА, в изрядном подпитии, таким образом решил продемонстрировать свой протест УЕФА. Кристоффер почему-то решил, что ценности, которые близки ему, обязательно должны разделять и все присутствующие на Бакинском Олимпийском стадионе. В мусульманском Азербайджане пропаганда гомосексуализма – из ряда вон выходящая, тем более среди несовершеннолетних. А ведь на матч Чехия – Дания многие пришли с детьми.