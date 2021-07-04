Евро-2020 в Баку: провал Турции, фантастические датчане и пропаганда ЛГБТ итоги с haqqin.az

Эльмир Алиев, отдел спорта

Евро-2020 вышел на финишную прямую. Осталось провести три матча, и все они пройдут в Лондоне. В субботу с футбольным праздником попрощались Баку и Рим. Столица Азербайджана приняла четвертьфинальный матч между Чехией и Данией, который завершился победой фаворитов из Северной Европы – 2:1.

Датчане празднуют выход в полуфинал

Всего на Бакинском Олимпийском стадионе состоялись четыре матча. Помимо четвертьфинальной игры, нам выпал шанс провести три матча группы «А». Очень сильно повезло сборной Турции. Именно она по итогам жеребьевки попала в «нашу» группу и получила право дважды сыграть практически в домашних стенах. Увы, объединенная поддержка азербайджанских и турецких болельщиков не помогла команде Шенола Гюнеша. Турки, показавшие, по общему мнению, самую слабую игру на нынешнем Евро среди всех 24 его участников, по всем статьям проиграли сначала Уэльсу (0:2), а затем Швейцарии (1:3).

Это стало очень неприятным сюрпризом. Ведь у сборной Турции подобрался очень неплохой состав с футболистами, выступающими в европейских топ-лигах. Кроме того, лишь три месяца тому назад, в марте, в отборочных играх чемпионата мира-2022 Турция сначала обыграла Нидерланды (4:2), а затем разгромила в гостях Норвегию (3:0). Добавим сюда победу и ничью с чемпионами мира французами в отборе к самому Евро и поймем, что большие ожидания от сборной Турции возникли не на пустом месте.

Также в Баку состоялся матч Уэльс – Швейцария (1:1). Швейцарцы для азербайджанской публики оказались самой недооцененной командой. Уверен, если бы наши болельщики знали, какой футбол Швейцария покажет в матче с Францией в 1/8 финала и как будет сражаться против Испании в четвертьфинале, то обязательно проявили бы больший интерес к двум матчам команды Владимира Петковича в Баку.

Турция разочаровала, а Швейцария удивила

Именно такой интерес проявился к игре сборной Дании – главного открытия нынешнего Евро и, наверное, самой яркой команды чемпионата. Азербайджанские любители футбола пришли посмотреть на зрелищную атакующую игру, которую демонстрировали датчане практически во всех матчах турнира, и на то, что смогут противопоставить такому футболу играющие больше от обороны чехи.

Нашим болельщикам не нужно было переживать за результат, как это было в играх с участием Турции. Можно было просто расслабиться и получить удовольствие от замечательной игры.

Конечно, важнейшая роль была отведена датским болельщикам. Более тысячи датчан прибыли в Баку, несмотря на дальнее расстояние, дороговизну билетов и необходимость отчуждения на карантин по возвращении в Данию (правда, вакцинированным и переболевшим датчанам изоляция не угрожала). Гости создали потрясающую атмосферу на Бакинском Олимпийском стадионе. Они болели так, что зарядили своей энергией всю арену. Волей-неволей нейтральные болельщики стали симпатизировать сборной Дании.

Кстати, на стадионе были замечены и болельщики из других стран. На трибунах удалось заметить как минимум флаги России и Грузии. Были болельщики из стран Средней Азии.

Раз уж речь зашла о флагах, несколько слов об истории с радужным знаменем ЛГБТ, который пронес на стадион и развернул датский болельщик Кристоффер Фенс. Сделал он это, по его же собственным словам, назло УЕФА, который ранее не позволил мэрии Мюнхена окрасить свой стадион в цвета радуги во время матча Германия - Венгрия, а позднее попросил своих спонсоров не использовать баннеры радужных цветов на стадионах в Баку и Санкт-Петербурге.

И вот Фенс, находившийся, как сообщил позднее представитель УЕФА, в изрядном подпитии, таким образом решил продемонстрировать свой протест УЕФА. Кристоффер почему-то решил, что ценности, которые близки ему, обязательно должны разделять и все присутствующие на Бакинском Олимпийском стадионе. В мусульманском Азербайджане пропаганда гомосексуализма – из ряда вон выходящая, тем более среди несовершеннолетних. А ведь на матч Чехия – Дания многие пришли с детьми.

Пьяные датчане пришли со своим уставом в чужой монастырь

Вот почему заявление УЕФА укладывается в логику, поскольку местным зрителям из соседних секторов не понравились действия пьяного датского болельщика. Мог возникнуть конфликт, вовремя предотвращенный стюардами. Не применяя никакого насилия, сотрудники стадиона забрали флаг у Фенса и вернули его после окончания матча. То есть стюарды фактически уберегли перебравшего с пивом или чем-то покрепче датчанина от проблем.

Казалось бы, на этом инцидент должен быть исчерпан. Однако ряд европейских СМИ, особенно французских и немецких, тут же подхватили эту тему: дескать, если Азербайджан не готов пропагандировать ЛГБТ-ценности, то УЕФА не должен доверять стране такие матчи. Безусловно, в корне ошибочная позиция. Подавая заявку на проведение спортивных соревнований, в том числе и самых крупных, Азербайджан гарантирует высший организационный уровень, но не берет на себя обязательства жертвовать своими ценностями, традициями и культурой ради приезжающих европейцев. И Европе уже давно пора это понять, тем более, что уже в следующем году футбольный чемпионат мира пройдет в мусульманском Катаре…

Ну а Азербайджан провел четыре матча Евро-2020 на самом высоком уровне. Не было никаких серьезных нареканий ни у болельщиков, ни у журналистов. Уверен, что не будет их и УЕФА. После финала Лиги Европы-2019 Баку успешно справился сразу с четырьмя играми континентального чемпионата, вновь доказав, что готов принять у себя футбол самого высокого уровня.